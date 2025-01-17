Психолог Сницар: любой запрет в еде вызывает желание съесть еще больше

В Госдуму поступила инициатива о введении запрета на продажу фастфуда несовершеннолетним. Подобная мера достаточно сложна в реализации, тем более, что ее эффективность находится под сомнение, считает психолог Наталия Сницар. Своим мнением она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, любое ограничение вызывает желание его нарушить. Сницар предложила вместо запрета усилить основы знаний о здоровом питании и психообразование в этой области. Психолог также отметила, что подростки способны критически мыслить, поэтому лучше направить действия на развитие этого навыка, а не вводить запреты.