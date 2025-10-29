Психолог Смолярчук посоветовала рассказывать подросткам о плюсах самостоятельной жизни

Гештальт-терапевт и психолог Ирина Смолярчук поделилась советами, как подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист рекомендовала рассказывать детям с 14 лет о плюсах жизни без родительской опеки, учитывая при этом индивидуальные особенности подростка.

«Нужно дать подъемные в долг, пока ищешь место», — добавила эксперт.

Она также отметила, что среди представителей поколения Z много людей, склонных к депрессии, и экстремальные меры могут привести не к поиску работы, а к нежелательным последствиям.