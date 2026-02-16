Психолог Смолярчук посоветовала исключить старые сказки про капусту и аиста, отвечая на вопросы детей о рождении

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук поделилась рекомендациями для родителей, которые столкнулись с вопросами детей о появлении на свет. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что в возрасте трех–четырех лет ребенок может спросить: «Откуда я появился?»

Психолог посоветовала не использовать старые сказки про капусту и аиста. Рассказывать медицинские подробности пока не стоит, так как ребенок в этом возрасте еще ничего не поймет.

Вместо этого можно сказать, что родители любили друг друга и взяли ответственность друг за друга, а когда появилась возможность, решили создать нового человека, и в мамином животе зачался он. Для подростков старше 12 лет можно добавить медицинские подробности и показать видео процесса родов, подчеркнула Смолярчук.