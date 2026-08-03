Психолог Смолярчук порекомендовала родителям отправлять детей на подготовительные курсы при вузах

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук считает, что подготовительные курсы помогают детям адаптироваться к учебной среде и повышают шансы на поступление в вуз. В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог отметила, что студенты, прошедшие подготовительные курсы, обладают «когнитивным и информационным иммунитетом».

«Когда на первый курс пришли дети из колледжа или из так называемых подготовительных курсов этого профильного вуза, эти дети имеют больше когнитивный и информационный иммунитет. Они уже побывали в стенах этого вуза, перестали бояться, знают преподов в лицо, знают, у кого какие заскоки, к кому какой подход нужен», — сказала она.

Ирина Смолярчук добавила, что посещение таких курсов помогает детям лучше понять специфику учебного заведения и создать условия для успешной учебы.