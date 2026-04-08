Психолог Смирнова посоветовала родителям помочь своим детям найти индивидуальные способы подготовки к экзаменам

Детский и семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с KP.RU отметила, что многие школьники испытывают стресс из-за предстоящих экзаменов и проверочных работ. Взрослые часто не учитывают физиологические особенности детей и подростков, которые влияют на их способность к планированию и контролю.

«Окончательное формирование связей с лобными долями, которые отвечают за планирование и контроль, происходит к 18–21 годам», — объяснила Смирнова.

Это означает, что осознанная подготовка к экзаменам может быть сложной для большинства школьников. Психолог выделила несколько причин, по которым подростки могут отказываться от подготовки к экзаменам. Среди них — юношеский максимализм и протест, стресс из-за отношений с противоположным полом или завышенных ожиданий, а также депрессия, которая может проявляться апатией, нарушениями сна, ухудшением памяти и другими симптомами.

Чтобы помочь детям справиться со стрессом, родители могут провести с ними откровенный разговор, создать адекватное восприятие ситуации и поддержать их. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и помогать ему находить эффективные способы подготовки.