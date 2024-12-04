Психолог Смирнова посоветовала говорить детям «нет» с четкими аргументами

Обозначение четких границ дозволенного — важный этап воспитательного процесса, который не может обходиться без разумных ограничений. Как правильно говорить ребенку «нет», рассказала семейный психолог Светлана Смирнова в интервью «ФедералПресс».
Специалист отметила, что любой отказ важно подкреплять конкретными аргументами. Если ребенку до четырех лет, объяснение должно быть максимально коротким и простым. Например, мы ложимся спать вовремя, чтобы мозг отдыхал.
С возрастом ребенка аргументация будет становиться более развернутой. Дети могут высказывать свое мнение и приводить доводы в ответ на родительское «нет».
Важно находиться в диалоге и учитывать пожелания ребенка. Так вы проявите уважение к его личности и не потеряете авторитет взрослого, резюмировала Смирнова.
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