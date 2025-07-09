Психолог Смирникова рассказала, что добиться гармонии в семье можно только через труд

Во вторник, 8 июля, в России отмечали День семьи, любви и верности. Семья кажется основой счастья, но все больше людей выбирают сологамию — брак с самим собой. Почему нам сложно строить отношения? Кандидат психологических наук Ольга Смирникова поделилась с KP.RU знаниями на эту тему.

«В 1938 году в Гарвардском университете в США началось исследование, которое потом назовут самым длинным в истории университета, — рассказывает Ольга Смирникова. — На протяжении 75 лет ученые наблюдали за жизнью 724 мужчин, чтобы проследить, что же все-таки более всего влияет на здоровье и счастье человека. Половину участников составляли выпускники Гарварда, половину — люди из бедных районов Бостона. Ежегодно с ними беседовали, проводили тестирование, измеряли их медицинские показатели, брали интервью у их детей, родственников, друзей».

Профессор Роберт Уолдингер заявил, что секрет здоровья и счастья — это близкие отношения. Решающую роль играет не количество, а качество отношений. Благополучная, поддерживающая связь с партнером способствует процветанию и сохранению здоровья.

Культура благополучных отношений — это готовность трудиться там, где нужно прилагать усилия. Эта культура во многом формируется в родительских семьях. Если пример семьи был отрицательный, то теперь это наша сфера ответственности. Мы можем изучить вопрос и сделать свои отношения с супругом или супругой благополучными, гармоничными, наполняющими. Но важно понимать, что это всегда работа, если мы хотим достичь гармонии, заключила эксперт.