Психолог Слободчиков призвал ограничить информационный поток, чтобы перестать тревожиться

Чтобы убрать лишний стресс из-за плохих новостей, людям с повышенным типом тревожности необходимо ограничить информационный поток. Об этом «Аргументам и фактам»сообщил семейный психолог Илья Слободчиков.

По словам специалиста, человек, читая плохие новости, никоем образом не может повлиять на события, поэтому и тревожиться лишний раз не стоит. Особо впечатлительным людям лучше и вовсе не читать их, написала «Свободная пресса».

В заключение Слободчиков посоветовал пренебречь частными мнениями блогеров по поводу тех или иных ситуаций, происходящих в мире.

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