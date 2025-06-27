Психолог Сличная призвала родителей сохранять спокойствие при детских истериках

Истерики у детей — серьезное испытание для родителей. Важно помнить о необходимости поддержки ребенка в такие моменты. Психолог Городского психолого-педагогического центра Ольга Сличная поделилась с РИАМО советами о том, как помочь детям справиться с эмоциями и предотвратить подобные ситуации.

Повышение голоса, угрозы и требования успокоиться могут только усугубить ситуацию.

«Маленькие дети еще не умеют контролировать свои эмоции и часто не понимают, что с ними происходит, — поясняет Сличная. — Когда родители повышают голос, ребенок чувствует их недовольство, но не может остановиться, что усиливает стресс».

Психолог рекомендует научиться замечать признаки надвигающейся эмоциональной вспышки. Например, когда ребенок начинает хныкать, капризничать или замыкается в себе, можно попробовать отвлечь его: предложить воды, умыться или перекусить. Если это помогло, важно помочь ребенку осознать свои чувства, написало «Инфо24».

Когда ребенок в эмоциональном порыве, бесполезно что-либо объяснять или ругать его. Лучше сесть рядом, сохраняя спокойствие, и сказать: «Я понимаю, что ты обижен, но так вести себя нельзя». Это даст ребенку ощущение безопасности и покажет, что родитель контролирует ситуацию.

Важно помнить, что детские истерики — это этап развития. Правильная реакция родителей поможет ребенку научиться справляться с эмоциями.