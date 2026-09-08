Психолог Скрипачева предупредила о последствиях гиперопеки

Гиперопека мешает ребенку взрослеть, принимать решения и формировать собственную идентичность. Она нередко связана с тревожностью и нерешенными проблемами родителей, сообщает RT .

Кандидат психологических наук Елена Скрипачева объяснила, что гиперопека проявляется в тотальном контроле, ограничениях, решении всех вопросов за ребенка и нарушении его личных границ. Родители также могут навязывать детям собственное мнение и ожидания.

«Здесь не столько даже переживания ребенка рассматриваются, сколько нерешенные проблемы родителя. Он начинает их решать через ребенка», — отметила Скрипачева.

По словам психолога, такая модель воспитания может привести к выученной беспомощности, инфантилизму, тревожности, трудностям в социализации и выражении эмоций. У ребенка также могут снижаться мотивация, внимание и память, а самооценка становится заниженной или завышенной.

Специалист посоветовала учитывать возрастные возможности ребенка и постепенно ослаблять контроль. Родителям не следует подавлять инициативу критикой, игнорировать желания детей или манипулировать чувством вины. Скрипачева также призвала разделять собственные желания и потребности ребенка.