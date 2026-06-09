Психолог Скрипачева объяснила, что импульсивные покупки часто связаны с усталостью и стрессом

Кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачева рассказала RT , что импульсивные траты часто связаны с желанием компенсировать негативные эмоции. Такие покупки могут привести к серьезным последствиям, если делать их регулярно.

«Импульсивные траты — это незапланированные, эмоциональные покупки... Это связано с эмоциями, чаще всего негативными, такими как стресс, усталость», — отметила эксперт.

По ее словам, в стрессовых ситуациях мозг стремится быстро получить гормон радости — дофамин. Это помогает временно снять тревогу и порадовать себя. Часто это происходит в конце рабочей недели или на отдыхе, когда человек начинает расслабляться.

Также психолог указала, что импульсивные траты могут возникать из-за «заражения» позитивными эмоциями от других людей, например, от блогеров с агрессивным маркетингом.

Скрипачева подчеркнула, что опасность эмоциональных покупок заключается в том, что они могут привести к шопоголизму, долгам, появлению лишних кредитных карт и потере контроля над эмоциями и финансами.

Чтобы помочь себе в такой ситуации, психолог посоветовала вести письменный учет расходов, удалить привязанные карты из приложений магазинов и осваивать антистрессовые техники, такие как дыхание, релаксация и медитация. Если же потеря контроля уже произошла, то следует обратиться к специалисту.