Психолог Скобелев посоветовал начинать давать детям карманные деньги с семи лет

Семейный и детский психолог Антон Скобелев рассказал Readovka.news , что для финансового воспитания ребенка важны открытость и позитивный настрой в разговорах о деньгах в семье. Он подчеркнул: дети должны понимать, что деньги — это важная часть жизни, а не ее цель.

По словам психолога, эффективное финансовое воспитание — это последовательный процесс, цель которого — научить ребенка ставить цели, разумно тратить и копить деньги, а также понимать связь между трудом и вознаграждением, отметил сайт NEWS.ru.

Скобелев посоветовал начинать давать детям карманные деньги с семи лет. Это поможет им осознать, что деньги — это не абстрактное понятие, а конкретный инструмент для жизни.