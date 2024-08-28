Психолог Скитневская: обстановка в семье влияет на состояние ребенка перед началом учебного года

Нередко перед началом учебного года дети сталкиваются с постоянным беспокойством, трудностями с концентрацией, отсутствием аппетита и плохим сном. Об этом рассказала психолог Лариса Скитневская в беседе с сайтом « Время Н ».

По ее словам, спровоцировать тревогу у ребенка способна обстановка в семье. Речь идет о нарушении отношений с родителями и завышенных требованиях.

Важно создать здоровый психологический климат. Специалист посоветовала не сравнивать ребенка с окружающими. Кроме того, не стоит давать школьнику работу, учитывающую скорость.