Психолог Сиддики: не стоит заедать стресс вкусной едой | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:43 Психолог Сиддики: не стоит заедать стресс вкусной едой

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Многие люди при возникновении стрессовых ситуаций начинают заедать негативные эмоции вкусной едой. Так делать нельзя, это только усугубит состояние. Об этом рассказал психотерапевт Садаф Сиддики, сообщил сайт «Доктор Питер».

По словам специалиста, постоянное подавление стресса в итоге сильно навредит и физическому, и ментальному здоровью. Негативные эмоции необходимо чувствовать, обрабатывать и управлять ими, но никак не заедать.

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Психолог посоветовал заменить переедания физическими упражнениями. Так, можно заняться танцами, бегом, сходить на прогулку или в спортивный зал, сообщил «ФедералПресс».