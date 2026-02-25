Психолог Шувалова подчеркнула, что для подростка мнение сверстника может быть важнее, чем мнение родителя

Потребность в признании среди сверстников — естественная часть развития и социализации ребенка, которая усиливается с возрастом. Преподаватель кафедры спортивного менеджмента Университета «Синергия», психолог Лилия Шувалова в комментарии RuNews24.ru отметила, что в подростковом возрасте ребенок начинает ощущать свою самостоятельность и индивидуальность, которую ему нужно доказать значимым фигурам — сверстникам.

По данным масштабного исследования ВОЗ за 2023 год, каждая четвертая 15-летняя девочка испытывает трудности в общении, заниженную самооценку и психологические комплексы.

Шувалова подчеркнула, что для подростка мнение сверстника может быть важнее, чем мнение родителя. Она отметила: «Душераздирающая драма разворачивается в сердце ребенка, когда он становится аутсайдером подросткового коллектива, когда его отвергают или игнорируют».

Однако психолог также подчеркнула, что если у ребенка сформирован надежный тип привязанности, то отвержение или игнорирование будет восприниматься не так драматично. В этом случае ребенок, скорее всего, найдет себе компанию, в которой он сможет раскрыться и быть значимым.

Для того чтобы подросток смог получить признание среди сверстников, важно включать его во множество активностей, где он сможет проявить себя. Это могут быть кружки, спортивные секции и другие занятия.

Внешность и гардероб также играют важную роль в подростковом коллективе. Иногда одежда помогает влиться в социум, а иногда становится причиной травли. Важно поддерживать подростка и помогать ему в выборе стиля, проявляя чуткость и снисходительность к экспериментам.

Чем более доверительные отношения у ребенка с родителями, тем легче ему завести друзей и получить признание среди сверстников. В основе этого явления лежит феномен надежного типа привязанности.