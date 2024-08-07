Психолог Шувалова: отношения с педагогом влияют на раскрытие потенциала ребенка

Психолог Лилия Шувалова рассказала, как раскрыть потенциал ребенка. Важно прислушиваться к детям и обеспечивать комфортные условия для развития, отметила эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, во многом могут предопределить судьбу малыша отношения с педагогом. Немаловажное значение имеет и психологический климат в детском коллективе.

Шувалова посоветовала родителям жить полноценной жизнью, а также не проецировать страхи и ограничения на членов семьи. Соблюдение данных рекомендаций поможет раскрыть потенциал ребенка.