Психолог Шувалова: отношения с педагогом влияют на раскрытие потенциала ребенка

Психолог Лилия Шувалова рассказала, как раскрыть потенциал ребенка. Важно прислушиваться к детям и обеспечивать комфортные условия для развития, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, во многом могут предопределить судьбу малыша отношения с педагогом. Немаловажное значение имеет и психологический климат в детском коллективе.

Шувалова посоветовала родителям жить полноценной жизнью, а также не проецировать страхи и ограничения на членов семьи. Соблюдение данных рекомендаций поможет раскрыть потенциал ребенка.

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