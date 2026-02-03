Психолог Шурыгина призвала начинать говорить с детьми о выборе профессии уже с начальной школы

Психолог, профориентолог и преподаватель НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Ольга Шурыгина поделилась с ИА «Время Н» советами о том, как эффективно выстроить профориентационную работу с детьми и подростками.

Специалист считает, что начинать говорить с детьми о выборе профессии нужно уже с начальной школы. В этот период дети ориентированы на игру, поэтому знакомить их с разными профессиями следует в игровом формате. Например, можно показывать фильмы и мультфильмы, посвященные разным профессиям, а после просмотра обсуждать их с ребенком.

Подросткам важно дать возможность примерить на себя костюм того или иного эксперта. Это поможет им лучше понять, чем занимаются специалисты конкретных профессий, и принять взвешенное решение о будущей профессии.

По словам Шурыгиной, около 80% подростков в возрасте 14–17 лет не знают, чем они хотят заниматься в будущем. Идеальный вариант — определиться в 10 классе школы. К этому времени подросток уже должен понимать, по какому направлению он пойдет дальше обучаться в вузе или колледже.