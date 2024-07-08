Психолог Штейнбрехер: до вступления в брак важно принять положительные и отрицательные качества партнера

Перед тем, как вступать в брак, стоит узнать положительные и отрицательные качества партнера и принять их. Одного желания быть вместе будет мало, рассказала психолог Натали Штейнбрехер в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, также важно учиться обсуждать возникающие вопросы и быть готовым к компромиссам. Не нужно идти в ЗАГС до того, пока пара не обсудит совместное будущее, в том числе планы на рождение детей, подчеркнула психолог.

Отмечается, что в 2023 году в России поженились 946 тысяч пар. Мужчины чаще всего вступают в брак в 30–34 года, женщины — в возрасте от 20 до 24 лет.