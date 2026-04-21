Психолог Шпагина указала на недостатки трехдневного отдыха

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с Lenta.ru высказала мнение, что три выходных дня подряд создают лишь иллюзию долгого отдыха, не обеспечивая при этом нужного восстановления.

По словам эксперта, многие люди в такие дни пытаются выполнить слишком много задач.

«Список дел растет, а время идет. В результате человек не отдыхает, а переключается с одной задачи на другую в режиме цейтнота», — отметила Шпагина.

Психолог подчеркнула, что из-за короткого отдыха может возникнуть ощущение дефицита времени, и вместо расслабления человек испытывает тревогу. Также три выходных дня могут нарушить привычный ритм и помешать распределить нагрузку, написало ИА НСН.

Шпагина рекомендовала реалистично оценивать объем возможных дел и планировать максимум одну крупную задачу и два-три маленьких дела. Она также посоветовала оставлять в расписании свободное время, необходимое для восстановления. Эксперт рекомендует в первый выходной выделить час на планирование и определить, каким человек хочет видеть свое состояние в конце выходных. Если он желает быть отдохнувшим, список дел следует сократить вдвое.