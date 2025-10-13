Психолог Шпагина связала уязвимость перед мошенниками с ментальным состоянием

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT , что уязвимость перед мошенниками зависит не от интеллекта, а от ментального состояния и жизненных обстоятельств.

По мнению эксперта, наиболее уязвимы пожилые люди и подростки, а также те, кто переживает личный кризис. Злоумышленники считывают определенные маркеры, которые выдают «ведомого» человека.

«В первую очередь по тону голоса: это нерешительность, высокая скорость речи (признак волнения), частые согласия без уточняющих вопросов („да-да…“, „понятно…“). Такой человек легко принимает навязанные ему условия, не сопротивляясь», — пояснила специалист.

Как отметила Шпагина, защита от влияния аферистов — это работа над психологическим состоянием: развитие здоровой доли скептицизма, умение говорить «нет» и откладывать решения.