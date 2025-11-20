Психолог Шпагина развеяла миф о необходимости богатого окружения для увеличения заработка

Распространено убеждение, согласно которому доходы человека стремятся приблизиться к средней величине заработка его ближайшего окружения. В беседе с « Газетой.ru » этот миф развеяла психолог Елена Шпагина.

По ее словам, в данном тезисе действительно есть рациональное зерно, однако он не отражает всю сложность механизмов социальной психологии.

«Мы действительно невольно перенимаем нормы, ценности и модели поведения той группы, с которой интенсивно общаемся. Это явление известно как социальное научение и влияние референтной группы», — отметила эксперт.

Психолог обратила внимание на важный аспект, который игнорируют многие наставники: простого присутствия среди богатых людей недостаточно для повышения уровня достатка. Без внутренней трансформации, активного участия и эмоциональной вовлеченности попытки войти в новый социальный круг приводят к негативным эффектам.