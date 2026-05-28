Психолог Шпагина рассказала о риске появления отпускного похмелья после отдыха
Многие люди после отпуска вместо ожидаемой радости и прилива сил ощущают тревогу и раздражение. Кандидат психологических наук Елена Шпагина объяснила в беседе с «Газетой.ru», почему отдых не всегда приносит положительные эмоции.
Эксперт отметила, что главный разрушитель радости — это долг, в который человек влез, чтобы оплатить отпуск.
«Психологи называют это эффектом „оплаченного счастья в кредит“. Когда человек покупает путешествие на заемные средства, его мозг лишается двух ключевых компонентов удовольствия — предвкушения и чистых воспоминаний», — объяснила Шпагина.
По словам специалиста, у людей часто возникает так называемое отпускное похмелье. В этом случае приятные ощущения от предвкушения поездки исчезают, а после возвращения домой вместо теплых воспоминаний появляются мысли о долгах и предстоящих платежах.