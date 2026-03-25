Психолог Шпагина рассказала, что речь мошенника обычно структурирована по определенной драматургии

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT о том, как манера речи может выдать мошенника.

По словам психолога, полагаться только на «магические» методы определения мошенника по голосу рискованно, однако определенные особенности в их речи все же существуют. Основной ошибкой жертвы является поиск признаков нервозности или специфического «злодейского» тембра. На самом деле главная особенность речи мошенника — это чрезмерная попытка казаться «своим» и управлять эмоциональным состоянием собеседника.

Мошенники редко говорят спонтанно. Их речь структурирована по определенной драматургии, цель которой — лишить вас критического мышления. Они могут говорить быстрее обычного темпа восприятия, чтобы человек не успевал обдумывать информацию, или использовать нарочито спокойную, гипнотическую интонацию, создающую иллюзию надежности.

Ключевым маркером является несоответствие эмоционального фона контексту. Например, излишняя участливость или панические нотки там, где профессиональный сотрудник банка или правоохранитель сохранял бы деловой тон. Мошенник всегда будет стремиться создать искусственный дефицит времени, и это «давление» отчетливо считывается в голосе.

В ситуации сомнения лучшая стратегия — прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, от имени которой якобы действует звонящий, используя официальный номер, указанный на сайте.