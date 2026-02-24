Психолог Шпагина отметила, что аферисты фейковыми квитанциями ЖКХ эксплуатируют базовые механизмы социального страха

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT , что феномен фейковых квитанций ЖКХ основан на эксплуатации базовых механизмов социального страха, привитых с детства.

Эксперт объяснила, что при виде большой суммы долга и предупреждений о пенях и судах срабатывает феномен «бегства от угрозы». Человек переходит в режим «бей или беги», где «беги» означает «беги платить, чтобы нейтрализовать угрозу». Аналитическое мышление отключается, уступая место инстинктивному желанию как можно быстрее снять тревогу.

«Именно поэтому люди не перепроверяют данные, а сразу хватаются за QR-код — это самый короткий и знакомый путь к "решению проблемы", который предлагает мошенник», — отметила Шпагина.

Психолог подчеркнула, что QR-код воспринимается не как то, что требует проверки, а как инструмент, облегчающий жизнь. Также играет роль социальная стигматизация должников, и мошенники предлагают простой и конфиденциальный способ «очистить совесть».

Единственный способ защититься — искусственно ввести стоп-сигнал в автоматический процесс. Необходимо выработать условный рефлекс: «Остановись! Внимательно изучи документ!» Прежде чем смотреть на сумму, нужно проверить шапку квитанции, сравнить данные с предыдущими оплаченными счетами. Если есть сомнения, стоит позвонить в компанию, которой платили раньше, и уточнить информацию, заключила Шпагина.