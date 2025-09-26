Психолог Шпагина объяснила ритуал «присесть на дорожку» помощью психике перейти из одного состояния в другое

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT о значении традиции «присесть на дорожку».

«Любая поездка, даже кратковременная, — это переход из состояния „здесь и сейчас“, из привычной, безопасной среды в состояние „в пути“, связанное с неопределенностью. Сам акт путешествия в нашем сознании исторически маркирован как событие, сопряженное с риском», — отметила психолог.

По ее словам, такая минута молчания создает «буферную зону» между двумя реальностями. Ритуал помогает психике плавно перейти из одного состояния в другое.

Шпагина добавила, что традиция также укрепляет социальные связи. Когда вся семья или компания друзей вместе молча сидят, формируется общее эмоциональное поле, чувство «мы».