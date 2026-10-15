Психолог Шпагина объяснила, почему короткие ролики истощают психику

Связь между короткими видео и истощением психики подтверждают недавние научные данные. После получаса в ленте коротких видео многие чувствуют себя разбитыми, хотя физически ничего не делали. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Анализ 42 исследований с участием около 47 тысяч человек, проведенный учеными Университета Байройта в Германии, выявил негативное влияние коротких видео на психику. Результаты, опубликованные в журнале European Child & Adolescent Psychiatry в июне 2026 года, показали, что интенсивный просмотр роликов связан с повышенной невнимательностью, импульсивностью, снижением саморегуляции и сокращением рабочей памяти, а также с ростом тревоги, депрессии и стресса.

Психолог объяснила этот феномен разницей в восприятии: полнометражный фильм дает целостный опыт с началом и финалом, позволяя внутреннему ритму подстроиться под сюжет. Короткие ролики, напротив, постоянно выдергивают пользователя из одного состояния в другое — от смешного к грустному или пугающему. Каждое видео требует новой реакции, но внутренний ресурс не успевает перестраиваться. В результате возникает ощущение разорванности, а внутренняя система, стремящаяся к целостности, сигнализирует об истощении через усталость, которую часто принимают за физическую.