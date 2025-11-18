Психолог Шпагина объяснила мотивы людей, разбрасывающих деньги со «взрывчаткой»

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала RT о причинах, по которым появляются подражатели, разбрасывающие купюры со «взрывчатками».

По мнению эксперта, это проявление социально-психологического феномена — «эффекта подражания». После резонансного инцидента всегда находится группа людей, которая воспроизводит схожие действия, но уже с другими мотивами.

Шпагина подчеркнула, что такими людьми движет комплекс причин. Одна из них — потребность во внимании. Совершая подобный «розыгрыш», человек оказывается в центре масштабного события: к месту вызова приезжают экстренные службы, ситуация активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Для человека, чувствующего свою незначительность в повседневной жизни, такая иллюзия контроля становится мощным психологическим «подкреплением».

Кроме того, по словам психолога, это механизм сублимации агрессии и тревоги. «Шок от произошедшей в Красногорске трагедии вызывает у многих чувства страха, беспомощности и гнева», — объяснила специалист.

Также нельзя забывать об элементе «троллинга». В эпоху цифровых технологий такие действия воспринимаются их инициаторами как «виртуальная игра» с реальными последствиями. Они получают удовлетворение, наблюдая за хаосом, который провоцируют, оставаясь при этом в тени.

Напомним, что 12 ноября в подмосковном Красногорске мальчик поднял на улице деньги, после чего раздался взрыв — ребенку разорвало кисть. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила. В СК по факту происшествия возбудили уголовное дело. Впоследствии врачи частично ампутировали мальчику пальцы.