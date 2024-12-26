Психолог Шохина объяснила, как создать позитивное настроение перед Новым годом

Психолог Елена Шохина поделилась с «Российской газетой» советами о том, как сохранить позитивный настрой в преддверии Нового года.

«Первый шаг к достижению целей — их четкая формулировка. Не бойтесь мечтать, но ставьте перед собой реалистичные задачи», — цитирует психолога RT.

Шохина рекомендует записать свои планы и желания на будущий год и подумать о способах их реализации. Например, можно посетить мастер-класс по йоге или другим видам физической активности.

Кроме того, по словам специалиста, чтобы настроиться на позитивный лад, полезно навести порядок в доме.