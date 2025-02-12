Психолог Шипилов: снижение интереса к учебе и агрессивность — признаки травли ребенка в школе

Буллинг — это системная проблема школьных коллективов, которая возникает на фоне агрессии и равнодушия. Жертвами могут стать разные ученики, включая успешных и социально адаптированных, рассказал психолог Алексей Шипилов в эфире радио «КП».

Специалист объяснил, что дети начинают унижать других учеников, пытаясь привлечь внимание или самоутвердиться. К признакам травли у ребенка относятся частые травмы, снижение интереса к учебе, головные боли и повышенная агрессивность, отмечает Ura.ru.

Шипилов посоветовал родителям поддерживать ребенка, обеспечивать его безопасность и обращаться к школьной администрации. В крайнем случае, стоит рассмотреть вариант о смене учебного заведения.

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