Психолог Шиманская рассказала, что некоторые дети срывают уроки из-за накопленной тревоги

С сентября 2026 года в российских школах вступит в силу новый порядок действий для учителей в случае нарушения дисциплины учениками. За срывом урока могут стоять разные мотивы, сообщила доктор психологии Виктория Шиманская в беседе с «Авторадио» .

По ее словам, в такой ситуации школьники могут преследовать разные мотивы.

«Есть такие ученики, которые добиваются внимания и признания одноклассников, то есть через это они повышают свой авторитет как бы за счет учителя», — отметила эксперт.

Она также выделила среди причин накопленную тревогу и семейный стресс. Шиманская указала на необходимость системного подхода в решении данного вопроса.