Психолог Шиманская: дыхательные практики помогут отучить школьника ругаться матом

Многих родителей пугает, когда их ребенок начинает использовать в речи нецензурную лексику. Однако правильный подход исправит ситуацию. Об этом рассказала доктор психологии Виктория Шиманская в беседе с сайтом « Взгляд ».

По ее словам, порой дети ругаются матом для «снятия напряжения» в стрессовой ситуации.

«Если в разговоре с ребенком выясняется, что он делает это „для разгрузки“, то здесь родителям вместе со школьником стоит подумать о причинах возникновения этого стресса», — отметила эксперт.

Следующим шагом она назвала минимизацию эмоционального напряжения. В этом помогут дыхательные практики и физические упражнения.