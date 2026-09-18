Психолог Шибаева объяснила причины развода женщин после 40 лет

Женщины после 40 лет чаще переосмысливают отношения из-за смены приоритетов, взросления детей и личностных кризисов. Экономическая независимость помогает им не оставаться в браке из-за финансовой зависимости, сообщает газета «Известия» .

Врач, клинический психолог Ирина Шибаева пояснила, что к этому возрасту люди часто достигают стабильности в профессии, а дети становятся самостоятельнее. У супругов появляется возможность обратить внимание на нерешенные проблемы в отношениях.

На решение о разводе могут влиять кризис среднего возраста и гормональные изменения. По словам специалиста, женщины чаще воспринимают себя самостоятельными людьми, способными требовать уважения, эмоциональной близости и любви, а не сохранять семью только ради статуса.

Психолог отметила, что прекращение отношений необходимо при физической агрессии, угрозах безопасности или эмоциональном насилии. Перед разводом Шибаева посоветовала оценить его причины и заранее продумать жилье, финансовую опору и дальнейшие планы.