Психолог Шевченко рекомендовала не погружаться в негативные эмоции, чтобы вернуть радость жизни
По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян достиг минимального уровня почти за 15 лет. В апреле показатель составил всего 52 пункта, и люди все реже называют себя счастливыми. Психолог Светлана Шевченко в беседе с «Авторадио» рассказала, как поддержать себя в такой ситуации.
«Каждый день находить повод сказать себе спасибо — за что вы благодарите свое окружение, этот день, ситуацию, которая вам что-то дала», — советует Светлана Шевченко.
Она рекомендует не погружаться в негативные эмоции при возникновении проблем и программировать мозг на действия.
«Прямо вот говорите внутри себя или даже, может быть, вслух — стоп. И попробуйте перестроить свое мышление», — добавляет психолог.
Также важно создать ритуалы, которые приносят счастье, например, каждую неделю радовать себя любимым блюдом или прослушиванием музыки.