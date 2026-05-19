Психолог Шевченко рекомендовала не погружаться в негативные эмоции, чтобы вернуть радость жизни

По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян достиг минимального уровня почти за 15 лет. В апреле показатель составил всего 52 пункта, и люди все реже называют себя счастливыми. Психолог Светлана Шевченко в беседе с «Авторадио» рассказала, как поддержать себя в такой ситуации.

«Каждый день находить повод сказать себе спасибо — за что вы благодарите свое окружение, этот день, ситуацию, которая вам что-то дала», — советует Светлана Шевченко.

Она рекомендует не погружаться в негативные эмоции при возникновении проблем и программировать мозг на действия.

«Прямо вот говорите внутри себя или даже, может быть, вслух — стоп. И попробуйте перестроить свое мышление», — добавляет психолог.

Также важно создать ритуалы, которые приносят счастье, например, каждую неделю радовать себя любимым блюдом или прослушиванием музыки.