Психолог Шегрен заявила, что новый опыт и терапия помогают преодолеть влияние детских травм на взрослую жизнь
Психолог Надежда Шегрен заявила NEWS.ru, что детские травмы не обязательно оказывают влияние на будущее взрослого человека, если не придерживаться принципа «время лечит». Она подчеркнула, что мозг сохраняет способность к изменениям на протяжении всей жизни благодаря нейропластичности.
Специалист отметила, что несмотря на распространенное мнение о том, что «все проблемы из детства», на самом деле мозг может перестраиваться и в более зрелом возрасте. Связи между нейронами могут формироваться и в 50 лет, если человек получает новый опыт и активно с ним работает. Это означает, что терапия, отношения или честный разговор с собой могут изменить реакции, которые казались неизлечимыми.
Шегрен также предостерегла от веры в миф о «лечении временем». По ее словам, детский опыт объясняет, как и почему мы действуем сегодня, но не является окончательным приговором. Человек, который понимает происхождение своих реакций и продолжает работать над собой, становится свободнее.