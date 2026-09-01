Психолог Шегрен заявила, что новый опыт и терапия помогают преодолеть влияние детских травм на взрослую жизнь

Психолог Надежда Шегрен заявила NEWS.ru , что детские травмы не обязательно оказывают влияние на будущее взрослого человека, если не придерживаться принципа «время лечит». Она подчеркнула, что мозг сохраняет способность к изменениям на протяжении всей жизни благодаря нейропластичности.

Специалист отметила, что несмотря на распространенное мнение о том, что «все проблемы из детства», на самом деле мозг может перестраиваться и в более зрелом возрасте. Связи между нейронами могут формироваться и в 50 лет, если человек получает новый опыт и активно с ним работает. Это означает, что терапия, отношения или честный разговор с собой могут изменить реакции, которые казались неизлечимыми.

Шегрен также предостерегла от веры в миф о «лечении временем». По ее словам, детский опыт объясняет, как и почему мы действуем сегодня, но не является окончательным приговором. Человек, который понимает происхождение своих реакций и продолжает работать над собой, становится свободнее.