Психолог Шегрен рекомендовала родителям разговаривать с ребенком на равных для поддержки перед ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ может стать стрессовым периодом не только для школьников, но и для их родителей. Семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен в интервью «ФедералПресс» поделилась советами, как правильно поддержать ребенка.

По словам эксперта, часто родители, желая помочь, усиливают тревожность ребенка своими вопросами и опасениями. Ребенок буквально впитывает эмоциональный фон вокруг себя. Если атмосфера в семье наполнена тревогой и ожиданием провала, это может негативно сказаться на концентрации и настрое школьника.

Чтобы оказать эффективную поддержку, в первую очередь нужно установить с ребенком доверительные отношения и разговаривать на равных. Следует дать понять, что, независимо от результатов, родители верят в него и всегда будут рядом. Это создает у ребенка ощущение «якоря безопасности», что помогает ему справляться с трудностями.