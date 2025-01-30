По словам эксперта, такие отношения строятся на желании одного партнера контролировать другого и подчинить его. Когда человек намеренно проявляет игнорирование, у второй половинки возникают тревога, чувство вины и изоляции.

Такой метод, отметил психолог разрушителен, так как подрывает самооценку жертвы, создает ощущение ненужности и угнетает ее эмоционально. Манипуляции молчанием часто оказываются более травмирующими, чем явные конфликты и ссоры, добавил сайт «Аргументы и факты».