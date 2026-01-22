Психолог Шаповалова рассказала, что «синдром старшей дочери» может проявиться в виде гиперответственности

Психолог Полина Шаповалова рассказала «Москве 24» , что «синдром старшей дочери» может проявиться во взрослом возрасте в виде гиперответственности. Этот феномен возникает, когда на девочку в детстве перекладывается часть родительской ответственности за воспитание младших детей.

В соцсетях набирает популярность хештег #EldestDaughterSyndrome. Женщины рассказывают, как роль первого ребенка в семье повлияла на их жизнь. Они чувствуют ответственность за происходящее вокруг и стремятся все контролировать.

По словам эксперта, «синдром старшей дочери» приводит к стремлению угодить окружающим, поскольку человек связывает свою ценность с собственной полезностью. Таким людям часто свойственен перфекционизм. Самое тяжелое последствие — ощущение себя ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье.

Шаповалова подчеркнула, что выход из этого состояния начинается с осознания проблемы. Лучше всего для ее решения обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, можно начать с того, чтобы чаще задавать себе вопросы: «Чего хочу я?», «Что нравится мне?», «Не беру ли я на себя ответственность за чувства других людей?».

Лучшим ориентиром для понимания собственных потребностей Шаповалова назвала чувства и сигналы тела. При желании вновь взять на себя чужую ответственность можно применять простую технику: мысленно досчитать до десяти, закрыть глаза и спросить себя: «Действительно ли я хочу это сделать? Что я сейчас чувствую?