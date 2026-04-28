Психолог Шамсутдинов заявил, что пасмурная погода может усилить апатию и привести к упадку сил

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» поделился результатами своих наблюдений о том, как погода влияет на эмоциональное состояние людей.

Эксперт подчеркнул, что погодные условия способны отражаться на нашем настроении.

«Солнечные дни способны поднять уровень серотонина — гормона счастья», — цитирует Шамсутдинова RT.

В такие дни люди становятся более активными и общительными. Однако пасмурная и дождливая погода может вызывать апатию и снижение энергии.

Зимой, по словам эксперта, у некоторых людей может развиться сезонное аффективное расстройство, из-за которого они становятся замкнутыми и теряют интерес к любимым занятиям.