Психолог Шамсутдинов заявил, что пасмурная погода может усилить апатию и привести к упадку сил
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» поделился результатами своих наблюдений о том, как погода влияет на эмоциональное состояние людей.
Эксперт подчеркнул, что погодные условия способны отражаться на нашем настроении.
«Солнечные дни способны поднять уровень серотонина — гормона счастья», — цитирует Шамсутдинова RT.
В такие дни люди становятся более активными и общительными. Однако пасмурная и дождливая погода может вызывать апатию и снижение энергии.
Зимой, по словам эксперта, у некоторых людей может развиться сезонное аффективное расстройство, из-за которого они становятся замкнутыми и теряют интерес к любимым занятиям.