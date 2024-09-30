Психолог Шакирова: планирование и чек-листы помогут ребенку сфокусироваться на учебе

Педагог-психолог Альбина Шакирова рассказала, как привить детям любовь к обучению. Если ребенку не нравятся занятия в школе, стоит поговорить на эту тему, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

Она также посоветовала родителям проявлять интерес к процессу получения знаний.

«Регулярно спрашивайте не про оценки и контрольные, а про то, что сегодня ребенок узнал, какие интересные навыки приобрел, что ему понравилось и не понравилось», — пояснила специалист.

По ее словам, большую роль играет организация учебного процесса. Умения планировать рабочую неделю, оформлять чек-листы и правильно собирать портфель помогут сфокусироваться на учебе.