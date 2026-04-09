Психолог Шагабутдинова рассказала о возможности переработать травматический опыт с помощью движения глаз

Психолог Лия Шагабутдинова поделилась информацией о десенсибилизации и переработке опыта с помощью движения глаз (ДПДГ). Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, метод способен активировать естественные механизмы восстановления психики, помогая обработать непрожитые эмоции и изменить реакцию на них.

«Воспоминание не стирается, но перестает вызывать острую эмоциональную реакцию. Человек продолжает помнить, что с ним произошло, но это больше не вызывает прежней боли», — объяснила эксперт.

Метод успешно используется при лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), детских травм и хронической тревожности, добавил RT.