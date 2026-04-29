Психолог Шагабутдинова рассказала, что люди могут возвращаться в токсичные отношения из-за страха одиночества

Основательница Profi Psy Team, психолог Лия Шагабутдинова рассказала «Известиям» , что возвращение в болезненные отношения часто связано с эмоциональными сценариями, усвоенными в детстве.

По ее словам, знакомые переживания, даже если они связаны с болью, могут восприниматься как безопасные. Если человек рос в атмосфере тревоги и нестабильности, то во взрослом возрасте спокойные отношения могут казаться непривычными и вызывать дискомфорт.

Еще одной причиной может быть попытка «переиграть» детский опыт. Если в детстве человеку не хватало принятия, формируется установка о необходимости заслужить любовь. Во взрослом возрасте партнер становится фигурой, через которую человек пытается компенсировать этот дефицит — доказать свою ценность и получить одобрение.

Психолог отметила влияние культурных стереотипов. В массовой культуре любовь часто ассоциируется с драмой и эмоциональными перепадами, тогда как спокойная близость нередко воспринимается как «скучная». Это формирует искаженное представление о норме в отношениях.

Шагабутдинова подчеркнула, что сильные «эмоциональные качели» часто связаны не с любовью, а с механизмом зависимости, где чередуются периоды холода и внимания. Такая нестабильность усиливает привязанность и удерживает человека в отношениях.

«Отдельным фактором остается страх одиночества. Для многих людей мысль остаться без партнера оказывается тяжелее, чем продолжать болезненные отношения», — сказала психолог.