Сегодня, 26 марта, отмечается Международный день одиночества. В беседе с « Москвой 24 » психолог Илья Шабшин рассказал о влиянии социальной изоляции на эмоциональное состояние.

По его словам, определяющую роль играет отношение самого человека. Некоторым людям комфортно быть наедине с собой, и они не видят в этом проблемы, пояснил эксперт.

«Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой», — добавил специалист.

К тревожным признакам он отнес сниженное настроение, негативные мысли о себе, пессимизм, депрессивное состояние. Для начала можно попробовать решить вопрос самостоятельно: понять причины, определить наиболее важные и попытаться их устранить, подчеркнул психолог.