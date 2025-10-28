Психолог Севрюкова рассказала, что желание быть «удобным» для других может привести к выгоранию

Психолог Ирина Севрюкова рассказала «Газете.Ru» , что желание быть «удобным» для других людей может привести к эмоциональному выгоранию и потере связи с собственными потребностями.

Психолог Татьяна Севрюкова подчеркнула, что стремление завоевать любовь и признание через уступчивость и угодливость является заблуждением, ведущим к деструктивным последствиям. Она объяснила, что люди, старающиеся быть удобными для окружающих, часто руководствуются чувством неуверенности и страхом быть отвергнутыми, написали «Известия».

Севрюкова отметила, что отказ от модели «удобного человека» не является проявлением эгоизма, а скорее способствует построению здоровых и открытых взаимоотношений. Она подчеркнула важность осознания своих желаний и потребностей, а также необходимости уважать личные границы и уметь отказывать, когда это необходимо.