Психолог Северный посоветовал родителям не запрещать гаджеты детям до двух лет

Психиатр, психолог Анатолий Северный в беседе с ИА НСН сообщил, что детям любого возраста не следует запрещать гаджеты, но необходимо ограничивать время их использования и наполнять его полезным контентом.

Ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская рекомендовала оградить детей до двух лет от использования гаджетов, поскольку это может привести к снижению интеллектуальных и коммуникативных функций.

Северный же не поддержал эту идею. Он подчеркнул, что влияние экранного времени на детей еще не доказано, и все должно быть в разумных пределах. По его словам, дети могут смотреть мультфильмы и играть в приложения, которые есть в гаджетах, но это не означает, что смартфон может полностью заменить человеческое общение.