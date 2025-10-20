Психолог Севастьянова отметила, что готовность идти на риск помогает предпринимателям добиваться успеха в бизнесе

Психолог Наталья Севастьянова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась наблюдениями о психотипе людей, которые добиваются успеха в бизнесе.

По словам специалиста, нужно спокойно относиться к предпринимателям, ведь это особый тип личности, обладающий специфическими чертами характера. Эти люди готовы идти на риски, умеют брать ответственность за свою судьбу и отличаются способностью получать удовольствие от преодоления трудностей.

«Их называют "адреналиновыми", но это не столько адреналин, сколько дофамин, который потом нам мозг выдает после адреналина. Это люди, которые способны отвечать за свою собственную жизнь», — сказала эксперт.

Именно такая особенность нервной системы помогает им успешно заниматься предпринимательской деятельностью, подчеркнула Севастьянова.