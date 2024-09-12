Психолог Щеглова: просьба о помощи убедит партнера обратиться к семейной терапии

Порой проблемы в отношениях волнуют лишь одного из партнеров, а второй попросту не замечает их. Как убедить вторую половинку обратиться к семейной терапии, рассказала психолог Марина Щеглова в беседе с Lenta.ru.
Эксперт посоветовала честно и открыто сообщить: «Мне уже давно плохо, и я исчерпал (а) все возможности для улучшения. Я прошу твоей помощи». Затем нужно предложить отправиться к специалисту, чтобы разобрать ситуацию.
По словам Щегловой, разговор о необходимости консультации должен проходить в спокойной обстановке. Кроме того, важно дать партнеру время на принятие решения, добавил Infox.ru.
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