Психолог Щеглова: просьба о помощи убедит партнера обратиться к семейной терапии

Порой проблемы в отношениях волнуют лишь одного из партнеров, а второй попросту не замечает их. Как убедить вторую половинку обратиться к семейной терапии, рассказала психолог Марина Щеглова в беседе с Lenta.ru .

Эксперт посоветовала честно и открыто сообщить: «Мне уже давно плохо, и я исчерпал (а) все возможности для улучшения. Я прошу твоей помощи». Затем нужно предложить отправиться к специалисту, чтобы разобрать ситуацию.

По словам Щегловой, разговор о необходимости консультации должен проходить в спокойной обстановке. Кроме того, важно дать партнеру время на принятие решения, добавил Infox.ru.