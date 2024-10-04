Психолог Сазонов: экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам

Некоторые люди испытывают удовольствие от стояния на гвоздях, лежания в гробу и прыжков с парашютом. Однако экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам, заявил психолог Всеволод Сазонов в беседе с РИАМО .

Он назвал подобные занятия легким способом получить заряд дофамина, а также сравнил их с таблеткой, которая убирает только поверхностные симптомы.

По словам эксперта, экстрим вызывает привыкание, но от реальных проблем не избавляет. Кроме того, данная деятельность подходит только эмоционально стабильным людям, добавила Neva.Today.