Психолог Сазонов: экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам

Некоторые люди испытывают удовольствие от стояния на гвоздях, лежания в гробу и прыжков с парашютом. Однако экстремальные практики не приводят к долгосрочным положительным результатам, заявил психолог Всеволод Сазонов в беседе с РИАМО.

Он назвал подобные занятия легким способом получить заряд дофамина, а также сравнил их с таблеткой, которая убирает только поверхностные симптомы.

По словам эксперта, экстрим вызывает привыкание, но от реальных проблем не избавляет. Кроме того, данная деятельность подходит только эмоционально стабильным людям, добавила Neva.Today.

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