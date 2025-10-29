Психолог Сажина предложила создать уютную атмосферу для поднятия настроения в холодный сезон

Клинический психолог Людмила Сажина поделилась с ИА «Север-Пресс» советами, как найти радость в зимний период.

По словам эксперта, такие простые удовольствия, как чашка чая или какао, могут значительно улучшить самочувствие.

«Да-да, мы сейчас в погоне за сверхэффективностью совсем разучились ценить покой, организовывать себе его и считать важным», — отметила специалист.

Сажина подчеркнула, что зимой существует множество возможностей для радости. Создание уютной атмосферы и забота о близких помогут поддерживать организм и наполнять его энергией, добавил RT.