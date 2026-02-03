Психолог Савюк назвала резкое изменение поведения у подростка тревожным сигналом

Подростковый возраст нередко сопровождается конфликтами и эмоциональной дистанцией, многие объясняют это переходным периодом. Однако за внешней грубостью могут скрываться более серьезные проблемы, рассказала психолог Алена Савюк в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, в подростковом возрасте эмоциональные реакции часто опережают рациональный контроль. Критика и запреты воспринимаются болезненно, а повседневные ситуации могут казаться драмами.

Среди тревожных сигналов — резкое изменение поведения: подросток может перестать общаться с близкими, проводить много времени в одиночестве, отказываться от любимых занятий и демонстрировать ухудшение успеваемости. Если к этому добавляются постоянная усталость, бессонница или чрезмерный сон, стоит обратить особое внимание.