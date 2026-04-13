Психолог Савелова рассказала, что возраст проявление РПП снизился до восьми–девяти лет

Психолог Светлана Савелова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что возраст появления расстройств пищевого поведения (РПП) снижается. Если раньше такое состояние чаще всего диагностировали у подростков 14–17 лет, то теперь признаки РПП можно заметить уже у детей 10–12 лет, а иногда и раньше — в 8–9 лет.

Савелова подчеркнула, что даже в детском саду дети начинают обращать внимание на свою внешность.

«Где талия у пяти-шестилетнего ребенка? Природой еще в принципе такое не заложено», — отметила она.

Требования к внешности ужесточаются как для девочек, так и для мальчиков, и дети все больше обеспокоены соответствием этим нормам.